В Сыктывкаре закрывается ковид-центр на улице Карла Маркса

В поликлинике по ул.Карла Маркса 6 марта возобновится плановая помощь пациентам, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев во время прямого эфира на телеканале "Юрган".Поликлиника по улице Карла Маркса вернется в обычный режим работы уже 6 марта. Об этом в эфире телеканала «Юрган» сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев.

"Сейчас мы уже прошли плато по заболеванию омикроном и видим снижение заболеваемости. Именно поэтому в скором времени будем возобновлять привычную работу поликлиник", - акцентировал И.Дягилев.