Сыктывкарка собрала более 360 тысяч рублей на книгу о главном протесте Республики Коми

Ранее мы писали о том, как журналистка из Сыктывкара Наталия Бешкарева и фотограф из Котласа Анна Шулятьева объявили сбор средств на книгу о защитниках Шиеса — главном протесте Республики Коми за все время. “Pro Город Сыктывкар” узнал, на каком этапе находится ее производство.

Сбор средств на краудфандинговой (способ сбора средств, когда люди сами жертвуют деньги на проекты - прим.ред.) платформе Planeta.ru успешно завершили. В итоге получилось собрать 369 270 рублей из нужных 360 000.

Объем книги – около 150 листов, сейчас организаторы сборов решают, где ее печатать.