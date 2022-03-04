Сыктывкарка собрала более 360 тысяч рублей на книгу о главном протесте Республики Коми

Ранее мы писали о том, как журналистка из Сыктывкара Наталия Бешкарева и фотограф из Котласа Анна Шулятьева объявили сбор средств на книгу о защитниках Шиеса — главном протесте Республики Коми за все время. “Pro Город Сыктывкар” узнал, на каком этапе находится ее производство.
Сбор средств на краудфандинговой (способ сбора средств, когда люди сами жертвуют деньги на проекты - прим.ред.) платформе Planeta.ru успешно завершили. В итоге получилось собрать 369 270 рублей из нужных 360 000.
Объем книги – около 150 листов, сейчас организаторы сборов решают, где ее печатать.
– Мы находимся в жестких условиях и все меняется каждый день. Поэтому сейчас мы заказываем бумагу и ищем типографию для печати, – поделилась журналистка Наталия Бешкарева.
Содержание книги – это хроника событий, которая будет переплетаться с воспоминаниями защитников Шиеса с рассказами очевидцев событий, с размышлениями о том, что изменил Шиес в людях.
Соавторами проекта выступили семь активистов и фотографов, которые снимали протесты на Шиесе в разные моменты: Николай Викторов, Алексей Бильков, Сергей Антуфьев, Гинтарас Шлекта, Виктор Кокарев, Дмитрий Степановский, Кирилл Шучалин. Книга должна выйти ограниченным тиражом в 300 экземпляров. Деньги на ее создание собирали на краудфантинговой платформе.
Как сообщили авторы проекта, книги об экологическом протесте на станции Шиес в Архангельской области разлетятся почти по всей России: они отправятся в Архангельск, Северодвинск, Сыктывкар, Брянск, Балашиху, Вологду, Владимир, Екатеринбург, Йошкар-Олу, Москву, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Подольск, Ростов-на-Дону, Самару, Ногинск, Новосибирскую область, Нижний Архыз, Орёл, Калининград, Химки, Ярославль.