В Сыктывкаре издадут фотокнигу о защитниках Шиеса

На краудфандинговой платформе «Планета» начался сбор на печать фотокниги о защитниках Шиеса. Его запустили журналистка из Сыктывкара Наталия Бешкарева и документальный фотограф Анна Шулятьева из Архангельской области. Они обе неоднократно ездили на станцию Шиес и снимали все, что там происходило.

Как отмечает Наталия, еще зимой 2019 года, когда люди стали закрывать дороги для бензовозов, стало понятно, что это не просто очередной «одноразовый» протест. Когда на маленькую станцию близ Урдомы стали съезжаться люди из Мадмаса, Сыктывкара, Архангельска и других городов и сел Коми и Архангельской области, все окончательно поняли, что люди не отдадут Шиес под полигон для московского мусора.

– Тогда мы и поняли, что это всё нужно запечатлеть. Ведь написать в газете об этих событиях – это одно дело, которое в итоге всё равно забудется. Но события на Шиесе явно вписываются в историю развития гражданского общества в России. Масштаб со стороны властей, которые пытались протолкнуть стройку, столкнулся с таким же по размеру масштабом со стороны активистов, – рассказала Наталия Бешкарева.

Протест, который длился больше двух лет, постоянно освещался журналистами, блогерами, общественниками и самими защитниками Шиеса. Но Наталия и Анна считают, что этого недостаточно. Подобные исторические события нужно записать в более надежном формате, считают журналистки. Поэтому они и решили оформить фотокнигу.

– Впервые о книге я подумала, когда была на открытии нашей выставки «Объединившиеся» в Сахаровском центре в Москве в 2019 году. Увидела напечатанные кадры и почувствовала невероятную силу, которую оказывают на меня и посетителей фотографии. Материала за два года у меня накопилось очень много, и я решила оформить его в книгу. Мне очень повезло, что я поделилась с Наталией своей идеей, оказалось, что она тоже планировала написать книгу. От того, что мы решили объединить наши силы и взять снимки других фотографов и активистов книга станет сильнее, станет более развёрнутой и интересной, – рассказала Анна Шулятьева, одна из авторов книги.

На текущий момент в книге запланировано семь глав. По наполнению она будет на 70% состоять из фотографий и на 30% из текста. Наталия сообщила, что некоторые снимки читатели увидят впервые: в книге будут фотографии, которые до этого нигде не публиковались. Также в работу включат съемку с коптера до начала работ и после, чтобы можно было оценить, какой ущерб за это время был нанесен природе.