На экс-начальника отдела эжвинского «Жилкомхоза» завели еще одно уголовное дело

В отношении бывшего начальника отдела материально-технического снабжения эжвинского «Жилкомхоза» Алексея Ошуркова возбудили еще одно дело о взятке. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, с октября 2016 по сентябрь 2017 года фигурант, являясь должностным лицом, получил больше 150 тысяч рублей от коммерческой организации. Взамен он обещал своевременное перечисление денег со стороны ЭМУП «Жилкомхоз» за поставку товаров по договорам.