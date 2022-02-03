В Сыктывкаре задержали экс-начальника отдела эжвинского «Жилкомхоза»

В столице Коми возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника отдела материально-технического снабжения Эжвинского муниципального унитарного предприятия «Жилкомхоз». Его заподозрили во взятке.

По данным следствия, в 2015-2017 годах фигурант, будучи ответственным за проводимые предприятием процедуры закупок, получил как лично, так и через иных лиц от руководителя двух коммерческих организаций незаконное денежное вознаграждение в крупном размере за выбор данных организаций в качестве поставщиков и заключение с ними договоров.