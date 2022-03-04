Россиянам рассказали, кому дадут кредитные каникулы

В Госдуме рассмотрят введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 года. ЦБ уже поддержал эту инициативу. Вот только получить их смогут не все. Об этом сообщили "Известия".
Послабления получат физлица, доходы которых упали минимум на 30% и субъекты из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.
В регуляторе уточнили: по новому законопроекту, критерии для граждан, которые смогут воспользоваться послаблением, останутся прежними, а перечень отраслей будет адаптирован под текущие условия и может отличаться от "ковидного". Список составят в правительстве. Мера в том числе будет распространяться на индивидуальных предпринимателей и ипотеку, сказано в документе.
Помимо кредитных каникул, внесенные 3 марта в Госдуму законопроекты кабмина предусматривают большой комплекс мер для смягчения последствий международных ограничений.
В числе основных — мораторий на плановые проверки для малого бизнеса, новый этап амнистии капиталов, отмена НДС на драгметаллы для граждан, льготы для IT-сферы, возможность обратного выкупа акций, защита прав россиян, вынужденно прекративших обучение в иностранных вузах.