Россиянам рассказали, кому дадут кредитные каникулы

В Госдуме рассмотрят введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 года. ЦБ уже поддержал эту инициативу. Вот только получить их смогут не все. Об этом сообщили "Известия".

Послабления получат физлица, доходы которых упали минимум на 30% и субъекты из наиболее пострадавших от пандемии отраслей.