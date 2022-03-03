В России предложили ввести «кредитные каникулы» до 30 сентября

"Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа), не подлежит применению, а также период действия механизма "кредитных каникул" <...> до 30 сентября 2022 года", — говорится в пояснительной записке.

Правительство РФ предложило предоставить гражданам кредитные каникулы до 30 сентября 2022 г.ода. Такой законопрект внесли в Госдуму, пишут «Ведомости» .

Кредитные каникулы уже действовали в России во время пандемии коронавируса с 20 марта 2020 по 30 сентября 2021 и с 1 ноября по 31 декабря 2021-го. Этот режим предусматривает отсрочку платежей по кредиту или изменение условий кредитного договора — например, снижение размера платежей.