Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Евросоюз назвал семь российских банков, которые отключат от SWIFT

Евросоюз назвал семь российских банков, которые отключат от SWIFT РИА Новости. Алексей Мальгавко

Обнародован документ об отключении российских банков от международной системы SWIFT. Под удар попали семь организаций, пишет «Комиинформ».

Евросоюз все-таки принял решение отключить от SWIFT российские банки, но не все. В список попали ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Напомним, в случае отключения от SWIFT России придется тесно сотрудничать с китайскими партнерами и надеяться на отечественный аналог, завил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости