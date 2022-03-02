Евросоюз назвал семь российских банков, которые отключат от SWIFT

Обнародован документ об отключении российских банков от международной системы SWIFT. Под удар попали семь организаций, пишет «Комиинформ».

Евросоюз все-таки принял решение отключить от SWIFT российские банки, но не все. В список попали ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.