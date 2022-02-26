В Госдуме рассказали, что ждет россиян без SWIFT

В случае отключения от SWIFT России придется тесно сотрудничать с китайскими партнерами и надеяться на отечественный аналог, завил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Так в беседе с "Газетой.Ru" он прокомментировал сообщения СМИ о возможном скором отключении РФ от международной системы межбанковских платежей.

- Мы создали аналог SWIFT для взаиморасчетов внутри России и к этому аналогу подключили зарубежных партнеров. В принципе, количество участников в этом аналоге больше, чем в SWIFT. Но поскольку SWIFT это глобальная система, а наша все-таки скорее отечественная, внутренняя, то для того, чтобы осуществлять внешние финансовые взаимодействия, надо будет договариваться. Во-первых, с теми же китайцами, у которых есть аналог SWIFT. Ну и с другими крупнейшими партнерами, которые также имеют тесные финансовые и экономические отношения. Я бы сказал, что это не смертельное решение. Конечно неприятное, но не смертельное. Иран уже десятилетие без SWIFT и ничего, живет, не умирает, — сказал Аксаков.

Депутат добавил, что Россия давно готовилась к возможному отключению от системы и понимает, что это будет болезненное решение для обеих сторон.