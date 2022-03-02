В Сыктывкаре вернули автобусный маршрут №128

В столице Коми возобновляется работа автобусного маршрута №128. Он начал курсировать с 1 марта от улицы Карла Маркса до остановки Човские Зори.

Автобус будет ходить ежедневно от остановки на Карла Маркса в 6:35, 14:35 и 19:35 и от остановки Човские Зори автобус в 7:15, 15:15, 20:15. Такое расписание сохранится до 30 апреля.