В автобусах Сыктывкара проблемы с оплатой по картам: что делать

Некоторые сыктывкарцы наблюдают проблемы с оплатой проезда на автобусе приложением Apple Pay и Google Pay. «Pro Город Сыктывкар» узнал, как сделать так, чтобы у вас не было затруднений.



В пресс-службе «Комиавтотранса» нам сообщили, что карты «ВТБ», «Совкомбанка», «Промсвязьбанка» и «Открытия» из-за санкций не работают с сервисами Apple Pay и Google Pay. Поэтому сыктывкарцам стоит учитывать это при планировании поездки и использовать для оплаты физические карты или наличные.



Если ваш банк не попал под санкции, то проблем с оплатой через Apple Pay и Goggle Pay не будет.