Финляндия и Швеция отказались участвовать в ЧМ по бенди в Сыктывкаре

Швеция и Финляндия отказались от участия в ЧМ мира по бенди в Сыктывкаре. Об этом сообщает "БНК".
В Федерации хоккея с мячом рассказали изданию, что это решение связано с эскалацией конфликта на Украине.
«Причины – эскалация вооруженного конфликта на Украине и ухудшение в связи с этим ситуации с безопасностью в России. Мы несем ответственность за обеспечение безопасности финских граждан, поэтому мы приняли решение отменить свое участие в ЧМ», — говорит Тобиас Карлссон, исполнительный директор федерации.
Матчи группы А в рамках чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Сыктывкаре запланированы с 27 марта по 3 апреля.