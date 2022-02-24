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Финляндия и Швеция отказались участвовать в ЧМ по бенди в Сыктывкаре

Финляндия и Швеция отказались участвовать в ЧМ по бенди в СыктывкареФото из архива PG11.ru

Швеция и Финляндия отказались от участия в ЧМ мира по бенди в Сыктывкаре. Об этом сообщает "БНК".

В Федерации хоккея с мячом рассказали изданию, что это решение связано с эскалацией конфликта на Украине. 

«Причины – эскалация вооруженного конфликта на Украине и ухудшение в связи с этим ситуации с безопасностью в России. Мы несем ответственность за обеспечение безопасности финских граждан, поэтому мы приняли решение отменить свое участие в ЧМ», — говорит Тобиас Карлссон, исполнительный директор федерации.

Матчи группы А в рамках чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд в Сыктывкаре запланированы с 27 марта по 3 апреля.

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