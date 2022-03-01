Сыктывкарку с плакатом задержали на одиночном пикете

1 марта в 16.00 сыктывкарка Елена вышла на одиночный пикет на Театральную площадь в связи с геополитической ситуацией в стране. Журналист “Pro Город Сыктывкар” побывал на месте происшествия.

Спустя 10 минут после начала пикета к Театральной площади подъехала полицейская машина, сотрудники правопорядка подошли к пикетчице и объяснили, что она нарушает закон.

Сначала полицейские записали данные Елены, а позже попросили ее проследовать с ними в отдел полиции. Девушка не сопротивлялась.

Напомним, что в МВД РФ 24 февраля предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. В министерстве заявили, что любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, которые совершили подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности. МВД России призвало граждан соблюдать спокойствие и воздержаться от участия в несогласованных акциях.