Адвокат экс-ректора УГТУ Николая Цхадая обжаловал приговор

28 февраля в городской суд Ухты поступила апелляция от адвоката бывшего ректора УГТУ Николая Цхадая. Защита настаивает не невиновности и просит Верховный суд Коми пересмотреть приговор.

Напомним, ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 25 500 000 рублей.