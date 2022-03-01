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Адвокат экс-ректора УГТУ Николая Цхадая обжаловал приговор

Адвокат экс-ректора УГТУ Николая Цхадая обжаловал приговор

28 февраля в городской суд Ухты поступила апелляция от адвоката бывшего ректора УГТУ Николая Цхадая. Защита настаивает не невиновности и просит Верховный суд Коми пересмотреть приговор.

Напомним, ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 25 500 000 рублей.

Также ему будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распределительных и административно-хозяйственных полномочий, в государственных и муниципальных образовательных учреждениях сроком на 3 года.

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