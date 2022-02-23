Адвокат экс-ректора УГТУ Николая Цхадая назвал приговор неправосудным

В суде Ухты признали виновным экс-ректора УГТУ Николая Цхадая. Ему назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 25 500 000 рублей.

Также ему будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распределительных и административно-хозяйственных полномочий, в государственных и муниципальных образовательных учреждениях сроком на 3 года.

Как сообщает «БНК», адвокат Н.Цхадая Вадим Нимирович не считает приговор ухтинского суда правосудным, так как он не соответствует требованиям действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательств:

- Полагаем, что приговор Ухтинского городского суда, которым Цхадая признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений по статьям 285 и 290 УК, нельзя считать правосудным, так как он не соответствует требованиям действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Выводы суда необъективны, не основаны на доказательствах, исследованных в судебном заседании. Доводы защиты в большинстве своём просто проигнорированы, – прокомментировал юрист.

Также он заявил о намерении обжаловать приговор: