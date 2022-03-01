Замминистра цифрового развития Коми покинула свой пост

28 февраля свой пост оставила Анастасия Голубых — заместитель Минцифры Коми. Об этом сообщает БНК.
Какую должность она займет теперь, и кем будет работать, неизвестно. С 1 марта 2022 года ее место займет Олег Белых, но в качестве исполняющего обязанности.
Анастасия Голубых занимала пост заместителя руководителя министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Коми с 2021 года.
Напомним, недавно стало известно, что исполняющим обязанности зампреда Правительства Коми – министра финансов РК с 1 марта 2022 года стал Владимир Казаков. Распоряжение об этом подписал Глава Республики Коми Владимир Уйба.