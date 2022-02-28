Новым исполняющим обязанности зампреда Правительства Коми стал Владимир Казаков

Новым исполняющим обязанности зампреда Правительства Коми – министра финансов РК с 1 марта 2022 года стал Владимир Казаков. Распоряжение об этом подписал Глава Республики Коми Владимир Уйба.
Напомним, ранее должность зампреда правительства Коми исполнял Алексей Просужих, экс-директор Национальной библиотеки Коми.
- Казаков Владимир Викторович – советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса
- Родился 20 августа 1977 года в г. Сыктывкар Республики Коми.
- Образование высшее. Окончил Сыктывкарский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».
- С 2000 года работал в налоговых органах Российской Федерации. Сразу после окончания университета принят в УФНС России по Республике Коми, где прошёл трудовой путь от специалиста I категории до главного государственного налогового инспектора.
- С 2008 года – начальник отдела ИФНС России по г. Сыктывкару.
- С 2013 года – начальник отдела Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Коми.
- С 2014 года – начальник Межрайонной ИФНС России № 4 по Республике Коми.
- С 2016 года – начальник ИФНС России по г. Воркуте Республики Коми.
- C 11 сентября 2020 года работал заместителем руководителя УФНС России по Республике Коми.
- Награждён Благодарностью руководителя ФНС России, Почётной грамотой ФНС России.