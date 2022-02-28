Сыктывкарка рассказала о своей ŠKODA Fabia

ŠKODA - это автомобиль, который выбирают за практичность, качество и срок службы. При этом неважно, что вам больше по душе: поездки по городу или путешествия, динамичная езда или плавная поездка. Какой бы стиль жизни вы не предпочитали, ŠKODA сможет угодить почти всем.
О своей машине и историях с ней с нами поделилась обладательница ŠKODA Fabia сыктывкарская студентка Анастасия Анисимова.
- Я учусь в «Сыктывкарском гуманитарном педагогическом колледже». Раньше занималась профессионально хоккеем, ездила на соревнования и турниры. Сейчас только поддерживаю форму. Вот уже два года я езжу на ŠKODA. Это моя первая машина. Выбирал мне ее отец. Он искал, ту на которой мне будет комфортнее всего ездить по городу. После поисков решили остановиться на ŠKODA Fabia. Она соответствовала всем нашим требованиям.
Анастасия рассказала, что ей нравится в машине:
- В машине нравится все. Она меня не подводила, машина вместительная, удобная и комфортная. Больше всего мне нравится, что в ней хорошие амортизаторы. В Сыктывкаре немало ям, поэтому когда я на них попадаю, то практически не чувствую их. Также нравится управление: машина очень послушная.
Анастасия еще не ездила далеко от города. Самая дальняя ее поездка пока была километров за 50 от Сыктывкара.
Я выезжаю на машине только за город. Поездка до Кирова, для меня уже очень далекая, боюсь пока ездить дальше Сыктывкара. Но могу съездить на природу. Когда работала вожатой, ездила в детский лагерь «Чайка». В этих поездках я открыла для себя, что машина очень вместительная. Это огромный плюс, который мне пригодился при работе вожатой этим летом. Был случай, когда мне нужно было привезти в лагерь раскладной стол, два чемодана, две большие коробки с принадлежностями для детей, и десяток пакетов. Машина была битком. Но все поместилось. А когда сезон работы закончился, я вместе с четырьмя подругами и их вещами приехала в Сыктывкар. Все влезли и чувствовали себя комфортно. У меня есть в планах длинное путешествие. Хочу после окончания учебы переехать в другой город. И думаю сделать это на своей машине.
В северном крае суровая погода. Анастасия рассказала, что машина зимой чувствует себя комфортно. Только когда около минус 30 градусов, приходится греть ее подольше. Но авто ее не подводило и почти всегда заводилось.
- В будущем я собираюсь пересаживаться на другую машину. В планах снова ŠKODA. Моя подруга работает в дилерском центре «Квета-Авто» и рассказала мне о ŠKODA Kodiaq и ее преимуществах.
Официальный дилер ŠKODA в Сыктывкаре «Квета-Авто» приглашает познакомиться с обновленным ŠKODA Kodiaq. Новый вариант - практически идеальный семейный автомобиль. В стандартном 5‑местном варианте или с дополнительным третьим рядом в 7‑местной версии. Kodiaq сохранил прежние достоинства и приобрёл новые.
В серии появилось:
- Матричные адаптивные светодиодные фары.
- Передние светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворотов.
- Наружные зеркала с электроскладыванием и автоматическим затемнением.
- Цветной дисплей Maxi Dot.
- Многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и многое другое.
Узнайте больше о новом ŠKODA Kodiaq по телефону +7 (821) 231-43-33 или на сайте https://kveta-auto.ru/test-drive
Контакты:
г. Сыктывкар, Сысольское ш., 47.
Тел.: 8 (8212) 314-333.
Сайт: kveta-auto.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/kveta_auto
Instagram: @ŠKODA_komi