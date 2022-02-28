Сыктывкарка рассказала о своей ŠKODA Fabia

ŠKODA - это автомобиль, который выбирают за практичность, качество и срок службы. При этом неважно, что вам больше по душе: поездки по городу или путешествия, динамичная езда или плавная поездка. Какой бы стиль жизни вы не предпочитали, ŠKODA сможет угодить почти всем.

О своей машине и историях с ней с нами поделилась обладательница ŠKODA Fabia сыктывкарская студентка Анастасия Анисимова.



Я учусь в «Сыктывкарском гуманитарном педагогическом колледже». Раньше занималась профессионально хоккеем, ездила на соревнования и турниры. Сейчас только поддерживаю форму. Вот уже два года я езжу на ŠKODA. Это моя первая машина. Выбирал мне ее отец. Он искал, ту на которой мне будет комфортнее всего ездить по городу. После поисков решили остановиться на ŠKODA Fabia. Она соответствовала всем нашим требованиям.

Анастасия рассказала, что ей нравится в машине: