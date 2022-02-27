Сыктывкарцы о своих накоплениях: «Санкций не боюсь, у меня на карте 400 рублей»

«Для меня нет разницы, как держать деньги. Сбоев при оплате картой не испытывала, но сейчас сняла наличные, чтобы заплатить за репетитора внучке», – поведала Надежда.

«Молодой человек, меня эти санкции не коснутся. За деньги не беспокоюсь, поскольку у меня на карте всего 400 рублей», – сказал мужчина.

Россию могут отключить от платежной системы SWIFT. В статье РБК сообщают , что это объединение более 11 000 финансовых учреждений из 200 стран. Благодаря SWIFT деньги от людей и организаций доходят друг другу. Без нее трудно будет что-то заказать, подтвердить платеж, совершить валютный обмен и сделку. Именно SWIFT отвечает за коммуникацию внутри международной финансовой системы. Отключение банков от SWIFT усложнит переводы за рубеж, а также платежи в иностранных сервисах и магазинах. Журналист «Pro Город Сыктывкар» узнал у жителей города, как они хранят свои сбережения, а также испытывают ли трудности с оплатой картой сейчас.

«В последние дни не было проблем с оплатой. Но, мне кажется, сегодня преждевременно говорить об этом. Насколько мне известно, пока было только объявлено об отключении от глобальной системы. Последствия будут ясны чуть позже. На фоне ухудшившейся экономической ситуации, сильного удорожания базовых и других продуктов, недоверия банковской системе, я собирался снять деньги в банкомате. Думаю, в скорейшем времени сниму. Хотя это совсем не защищает от падения рубля. Просто ты знаешь, что «кровные», так сказать, при тебе. Однако, снять их мало, деньги «горят» в руках. Надо найти им срочное применение, если есть хотя бы малые накопления. Я так рассуждаю. Очереди в банкоматы появляются из-за информации о замораживании вкладов и оправданной тревоги людей за свои сбережения», – считает Максим.

Надежда Соловей, пенсионер

Супруги Соловей. Фото из личного архива.

«Мы с мужем пользуемся картами системы «МИР». Никаких проблем с оплатой в магазине не испытываем, – рассказала Надежда.

При этом они с супругом не пошли в банкомат, чтобы снять деньги.

«Дополнительно наличные снимать не стали, делаем это по мере необходимости. Я накопления держу в рублях на вкладе. За них, конечно, переживаем. Но куда лучше вложить средства, не знаю», – сообщила Надежда.

Александр Зезегов, студент

Александр Зезегов. Фото из личного архива.

«Деньги храню на карте. У меня установлен Google Pay и проблем с оплатой через телефон не испытываю. Часть сбережений заранее положил на вклад в надежный банк, не думаю, что их нужно выводить», – считает Александр.

Журналист «Pro Города» попробовал расплатиться телефоном при помощи карты «Совкомбанка» в магазине. Два раза оплата не прошла, и только через карту другого банка это удалось сделать. В обоих случаях использовалась платежная система Mastercard.