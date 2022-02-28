У россиян началась предпраздничная шестидневная неделя

5 марта станет рабочим днем, но будет на час короче. А после «шестидневки» россияне будут отдыхать три дня – с 6 по 8 марта.

Кстати, о работе, если вы устали от рутины и неинтересных предложений даже за крупную зарплату, «Pro Город Сыктывкар» подготовил подборку с самыми любопытными вакансиями для сыктывкарцев, которорые точно не оставят равнодушными тех, кто хочет кардинально изменить свою жизнь или попробовать что-то новое в сфере труда.