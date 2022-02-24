Полиция задержала первых участников несанкционированной акции в Сыктывкаре

Несанкционированная акция началась в 19:00. К этому времени у Стефановской площади уже собрались полицейские автобусы.

На главной площади Сыктывкара 24 февраля прошла несанкционированная акция против военных действий в Донбассе. Корреспондент «Pro Город Сыктывкар» провел репортаж с места событий.

Около 19:05 полиция задержала первого протестующего. Мужчина громко ругался на коми языке и активно сопротивлялся – чтобы «загрузить» сыктывкарца в автобус, потребовалось несколько человек.

К 19:15 на площади начала собираться толпа.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Жители Сыктывкара начали протестовать против такого решения, к примеру, вывешивали футболки с надписью «Нет войне».