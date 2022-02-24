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Все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы приостановлены

Все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы приостановленыФото из архива PG11.ru

Все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы приостановили. Об этом сообщает ТАСС

Сообщается, что такое решение приняли на фоне проведения военной операции по защите Донбаса. 

Ранее стало известно, что авиарейсы из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России отменены. В частности, отменены рейсы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и Хургаду.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины сложить оружие и «идти домой».

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