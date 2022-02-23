Волонтеры рассказали о детях воркутинки, которая пропала вместе с молодым человеком

В Воркуте продолжаются поиски пропавших на днях молодых людей - Вячеслава и Евгении. Напомним, последний раз и видели в ночь с 19 на 20 в байк-клубе на улице Мира, 25 или на улице Ленина, 7а примерно с 23:00 до 1:00 февраля 2022 года. Объявление о поиске пропавших опубликовали в группе мэрии Воркуты во «ВКонтакте».
Сейчас делом занимаются волонтеры и полиция. Горожан попросили не осуждать пару и не спекулировать на этой теме.
Большая просьба не спекулировать на этой теме в комментариях, в различных группах, не обвиняйте пару в чем-либо. Ситуация, поверьте, неоднозначная. Вас читают родные и близкие ребят, уверен им это не приятно.
Сейчас созванивался с родственницей молодого человека, обменялись информацией. Сегодня в поисках пропавших воркутинцев приняло большое количество добровольцев, увы, результата пока нет.
Держу связь и с правоохранительными органами. Отрабатываются все версии.
У пропавшей девушки двое детей - временно находятся у родственников, под присмотром, - сообщил Ярослав Шапошников в паблике