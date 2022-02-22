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Украинская диаспора в Сыктывкаре отреагировала на признание ДНР и ЛНР

Украинская диаспора в Сыктывкаре отреагировала на признание ДНР и ЛНРФото из архива Николая Гладких

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указ о признании независимыми народных республик ДНР и ЛНР. Мы узнали, как к этому отнеслась украинская автономия Сыктывкара. 

Председатель национальной культурной автономии украинцев Сыктывкара Николай Гладкий заявил, что высказать какое-то мнение о сложившейся ситуации сложно.

– Пока что мы собираемся оказывать помощь беженцам с ДНР и ЛНР, вскоре обсудим формат этой помощи, — рассказал Николай Гладкий. 

Напомним, что по данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 78% россиян поддерживают решение об эвакуации в РФ жителей Донбасса в связи «с участившимися провокациями на территории республик».
 

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