Украинская диаспора в Сыктывкаре отреагировала на признание ДНР и ЛНР

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указ о признании независимыми народных республик ДНР и ЛНР. Мы узнали, как к этому отнеслась украинская автономия Сыктывкара.

Председатель национальной культурной автономии украинцев Сыктывкара Николай Гладкий заявил, что высказать какое-то мнение о сложившейся ситуации сложно.