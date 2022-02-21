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Сколько помощи уже успели собрать беженцам с ДНР и ЛНР в Сыктывкаре

Сколько помощи уже успели собрать беженцам с ДНР и ЛНР в СыктывкареФото: Виктор Конюхов

В Сыктывкаре открыли пункт приема помощи беженцам с ДНР и ЛНР. Журналист «Pro Город Сыктывкар» побывал на месте и узнал, сколько уже успели собрать для жертв военных действий.

Пункт приема помощи открыли прямо на входе в офис одной политических партий по адресу Интернациональная, 106. Как отметили в пресс-службе, там лежат вещи, которые успели собрать за несколько часов работы пункта. Также сообщается, что компании и организации Сыктывкара постепенно подключаются к благотворительной акции. 

Сыктывкарцы уже успели собрать памперсы, туалетную бумагу, продукты питания, средства личной гигиены и даже электрочайник.

Примерный перечень продуктов и вещей, которые нужны жителям ДНР и ЛНР в первую очередь:

− средства индивидуальной защиты;

− одноразовая посуда;

− детское питание (сухое);

− сухпайки;

− чай, кофе;

− бутилированная вода;

− мыльные принадлежности;

− зубная паста, зубные щётки;

− полотенца;

− детские памперсы;

− туалетная бумага;

− средства женской гигиены;

− влажные салфетки;

− кулеры;

− постельное белье;

− тепловые пушки;

− удлинители;

− электрочайники;

− холодильники;

− микроволновки и др.

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