Сколько помощи уже успели собрать беженцам с ДНР и ЛНР в Сыктывкаре

В Сыктывкаре открыли пункт приема помощи беженцам с ДНР и ЛНР. Журналист «Pro Город Сыктывкар» побывал на месте и узнал, сколько уже успели собрать для жертв военных действий.
Пункт приема помощи открыли прямо на входе в офис одной политических партий по адресу Интернациональная, 106. Как отметили в пресс-службе, там лежат вещи, которые успели собрать за несколько часов работы пункта. Также сообщается, что компании и организации Сыктывкара постепенно подключаются к благотворительной акции.
Сыктывкарцы уже успели собрать памперсы, туалетную бумагу, продукты питания, средства личной гигиены и даже электрочайник.
Примерный перечень продуктов и вещей, которые нужны жителям ДНР и ЛНР в первую очередь:
− средства индивидуальной защиты;
− одноразовая посуда;
− детское питание (сухое);
− сухпайки;
− чай, кофе;
− бутилированная вода;
− мыльные принадлежности;
− зубная паста, зубные щётки;
− полотенца;
− детские памперсы;
− туалетная бумага;
− средства женской гигиены;
− влажные салфетки;
− кулеры;
− постельное белье;
− тепловые пушки;
− удлинители;
− электрочайники;
− холодильники;
− микроволновки и др.