Сколько помощи уже успели собрать беженцам с ДНР и ЛНР в Сыктывкаре

В Сыктывкаре открыли пункт приема помощи беженцам с ДНР и ЛНР. Журналист «Pro Город Сыктывкар» побывал на месте и узнал, сколько уже успели собрать для жертв военных действий.

Пункт приема помощи открыли прямо на входе в офис одной политических партий по адресу Интернациональная, 106. Как отметили в пресс-службе, там лежат вещи, которые успели собрать за несколько часов работы пункта. Также сообщается, что компании и организации Сыктывкара постепенно подключаются к благотворительной акции.