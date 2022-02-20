На документацию для строительства поликлиники в Лесозаводе потратят 21 000 000 рублей

На разработку проектной документации с применением технологии информационного моделирования новой поликлиники в Сыктывкаре потратят 21 миллион рублей. Информация об этом появилась 18 февраля на портале «Госзакупок».



Поставщик услуг должен создать инженерно-топографические планы, а также планы подземных и надземных коммуникаций, проверить полноту планов коммуникаций.



Напомним, что ранее в Лесозаводе уже построили частную поликлинику от «Полимедики», которая должна была оказывать медицинскую помощь по полисам ОМС. Однако после ее строительства, учреждению не разрешили открыться. Подробнее об этом читайте здесь.

