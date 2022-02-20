На разработку проектной документации с применением технологии информационного моделирования новой поликлиники в Сыктывкаре потратят 21 миллион рублей. Информация об этом появилась 18 февраля на портале «Госзакупок».
Поставщик услуг должен создать инженерно-топографические планы, а также планы подземных и надземных коммуникаций, проверить полноту планов коммуникаций.
Напомним, что ранее в Лесозаводе уже построили частную поликлинику от «Полимедики», которая должна была оказывать медицинскую помощь по полисам ОМС. Однако после ее строительства, учреждению не разрешили открыться. Подробнее об этом читайте здесь.
На документацию для строительства поликлиники в Лесозаводе потратят 21 000 000 рублей
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- Служба новостей
Фото из архива PG11.ru
На разработку проектной документации с применением технологии информационного моделирования новой поликлиники в Сыктывкаре потратят 21 миллион рублей. Информация об этом появилась 18 февраля на портале «Госзакупок».
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