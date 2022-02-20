Сыктывкарский детский сад проверят на жестокое обращение с детьми

Родители детского сада №42 в Сыктывкаре направили в прокуратуру сообщения о жестоком обращении с их детьми. Об этом сообщает " Комиинформ ".

Как сообщают СМИ, во время тихого часа воспитатель швырнул ребенка, который не хотел спать, на кровать, замотал в одеяло и придавил рукой.

Напомним, что это не первый случай жестокого обращения с детьми в детском саду за последнее время. Недавно прокуратура подтвердила факт жестокого обращения с воспитанницей детского сада №99. Тогда одна из матерей сняла все на видео. Подробнее об этом читайте здесь.