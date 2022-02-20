Сыктывкарский детский сад проверят на жестокое обращение с детьми

Родители детского сада №42 в Сыктывкаре направили в прокуратуру сообщения о жестоком обращении с их детьми. Об этом сообщает "Комиинформ".
Ведомство организовало проверку. Также сообщается, что руководство учреждения организовало внутреннюю проверку.
Как сообщают СМИ, во время тихого часа воспитатель швырнул ребенка, который не хотел спать, на кровать, замотал в одеяло и придавил рукой.
Напомним, что это не первый случай жестокого обращения с детьми в детском саду за последнее время. Недавно прокуратура подтвердила факт жестокого обращения с воспитанницей детского сада №99. Тогда одна из матерей сняла все на видео. Подробнее об этом читайте здесь.