Прокуратура подтвердила, что в детском саду в Сыктывкаре били ребенка

Прокуратура Сыктывкара провела проверку распространенной в сети Интернет информации о ненадлежащем отношении сотрудницы детского сада № 99 к воспитаннице.

В ходе проверки в деятельности образовательной организации выявлены нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и об образовании. Так, вопреки требованиям Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» руководство детского сада не обеспечило профилактику нарушения прав других воспитанников путем незамедлительного отстранения воспитателя от работы. От работы воспитатель отстранен только в ходе проведения прокурорской проверки. Образовательной организацией информация о грубом обращении с ребенком в УМВД России по г. Сыктывкару незамедлительно не направлена.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в детском саду не обеспечен учет несчастных случаев с воспитанниками во время нахождения их в образовательном учреждении.

Прокуратура г. Сыктывкара по итогам проверки внесла представление в управление образования администрации г. Сыктывкар, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры.