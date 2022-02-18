В «Комиавтотрансе» сообщили, что не будут поднимать цену на проезд в 2022 году

«Я благодарен сотрудникам, поскольку мы сохранили технику в нормальном состоянии. У нас есть еще советские довоенные станки «ДИП», которые расшифровываются, как догоним и перегоним. Удивлен их надежности», – сообщил Павел Лапин.

«Комиавтотранс» может делать и уникальные вещи. Так, они начали ремонтировать судовые двигатели автобусов для других городов Коми.

«24 тысячи километров наезжают наши автобусы в день. Мы перевозим примерно 20 тысяч пассажиров в день. Это 700-800 рейсов», – рассказал директор компании.

Вначале Павел Лапин вместе с сотрудниками предприятия продемонстрировал работу ремонтной базы, которую сохранили еще с советских времен. По словам директора, запаса запчастей и помещений для ремонта у них хватает, но транспорта недостаточно, хотя в Советское время было 250 автобусов, а сейчас лишь 120.

18 февраля мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова проинспектировала «Комиавтотранс». Директор компании Павел Лапин показал градоначальнице собственный ремонтный цех предприятия, а также зону для дезинфекции автобусов. После чего они обсудили транспортные вопросы, которые волнуют горожан.

«Мы это начали делать первыми в республике с марта 2020 года и не прекращаем до сих пор. Дезинфекция проходит каждый день с 10 утра до часу ночи, когда автобус уходит на маршрут, а также во время перерыва на обед», – рассказал представитель «Комиавтотранса».

Далее делегация прошла в зону дезинфекции. Любой транспорт, который выходит на линию, проходит обработку в специальном цеху.

У «Комиавтотранса» есть и новое оборудование. В частности директор Павел Лапин показал мэру стенд для проверки топлива.

Сотрудники ждут автобус для дезинфекции.

Обсудили и важные темы для горожан:

«Комиавтотранс» развивает современные системы отслеживания автобусов. Недавно предприятие заключило контракт на сотрудничество с крупной IT-компанией. Пользователю необходимо активировать значок отслеживания транспорта. Наталья Хозяинова также проверила работу приложения и в онлайн-режиме отследила движение автобусов;

Наталья Хозяинова отслеживает автобус через приложение.

«Мы обговаривали с ними сотрудничество два года. Они считали Сыктывкар маленьким городом, но сейчас политика компании изменилась. Теперь каждые 30 секунд на карте происходит обновление движения автобусов», – рассказал сотрудник «Комиавтотранс».

Заместитель мэра Сыктывкара Александр Можегов спросил у Павла Лапина о работе 18 и 54 маршрутов. По словам Александра Можегова, люди жалуются на отклонение от расписания и заполняемость пассажирами автобусов.

Наталья Хозяинова, Павел Лапин и Александр Можегов на пресс-конференции 18 февраля.

«Мы согласны, что такие проблемы существуют. Мы стараемся выдерживать то расписание, которое есть у нас по контракту с мэрией. Нужно помнить, что любое увеличение количества рейсов – это пересмотр контрактов и повышение его стоимости. Отклонение от расписания возникает по нашей вине и из-за ситуации, которая складывается на дорогах. Даже из-за задержки одного автобуса разрыв между транспортом увеличивается в два раза», – рассказал Павел Лапин.

По словам директора «Комиавтотранс», не всегда они могут выделить дополнительные автобусы на линию, поскольку транспорт требует ремонта и технического обслуживания. Также проблему попробуют решить путем выделения дополнительной линии для автобусов на тех маршрутах, где это требуется.

«Было бы чудесно, если бы из Сыктывкара в Эжву выделили отдельную полосу. Тогда мы приедем в Эжву за 15 минут», – поделился ожиданиями Павел Лапин.

Наталья Хозяинова поддержала идею, но вначале нужно провести мониторинг пассажиропотока по всему городу. Сейчас автобусы сильно зависят от общего потока транспорта.

«Автобусы ежедневно заполнены на 21%. Много людей ездит только утром и вечером, а все остальное время мы возим по 5-7 пассажиров», – рассказал директор предприятия.

Также затронули цены на проезд. В этом году «Комиавтотранс» не будет больше поднимать стоимость билета.

«Мы вряд ли обратимся в тарифную службу с таким предложением о росте тарифов. Но они и так в нашем городе низкие. У наших соседей проезд дороже. В Перми – 32 рубля, причем – это крупный город и там нет такого падения пассажиропотока из-за пандемии», – сказал директор предприятия.

Жители Сыктывкара жаловались в январе на пересадку на 18 автобусе в час пик. Сотрудники предприятия прокомментировали изменения в этой ситуации:

«Сейчас проблем с пересадкой нет. Нам лишь нужна помощь со стороны администрации, чтобы переименовать название маршрута. Сейчас он называет "Площадь Габова – СЛПК", теперь уже конечный пункт "гостиница Центральная"», – сказала сотрудница «Комиавтотранс».

В мэрии пообещали посодействовать в этом вопросе.

«Комиавтотранс» планирует полностью перейти на бескондукторную систему оплаты через валидаторы.

«Кондуктор по затратам – это еще один водитель. Мы можем этого избежать при помощи новых технологий. Эта систему мы опробовали успешно, ее результатами довольны и будем развивать на других маршрутах. Я благодарен пассажирам, что они не избегают оплаты», – рассказал Павел Лапин.

Фото Александра Иваскевича.

Сейчас в «Комиавтотрансе» трудится 400 человек. У водителей средняя зарплата составляет 55 000 рублей, а у кондуктора – 35 000. Обучение водителей предприятие проводит самостоятельно. Среди сотрудников есть три женщины-водителя. Но дефицит кадров на предприятие тоже наблюдается, поскольку к кандидатам предъявляют серьезные требования по здоровью и квалификации.