Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Сыктывкарцы недовольны, что людей пересаживают из автобуса в автобус в часы пик

Сыктывкарцы недовольны, что людей пересаживают из автобуса в автобус в часы пикфото из архива PG11.ru

Ранее портал PG11.ru писал о том, что стоимость проезда повысится. Не успело произойти повышение, как жители Коми стали жаловаться на то, что в самое пиковое время на маршруте №18 не хватает автобусов.

«19 января в период с 17:30 до 18:05 автобус №18 на остановке «Гостиница Центральная» осуществляет пересадку, скапливается огромная куча людей с двух автобусов и это в условиях пандемии», –  жалуется жительница Сыктывкара.

В САТП №1 эту ситуацию подтвердили и объяснили тем, что по причине поломки автобуса рейс в 17:58 не состоялся. В компании извиняются за предоставленные неудобства.

На предприятии объяснили, что с 7 июля 2021 года по согласованию с мэрией и на основании обращений пассажиров была изменена конечная остановка на маршруте №18. Теперь ей стала «Гостиница Центральная».

«Пересменка водителей и соответственно пересадка пассажиров — обычная процедура. Да, это не всегда удобно, но если обратить внимание на схему движения маршрута №18 (это кольцевой маршрут), то увидите, что других вариантов быть не может. Во многом это вызвано требованиями безопасности: водитель не должен находиться более 10 часов за рулём, а также должен делать перерывы», – сообщили «Про Городу» в САТП №1.

Чтобы вы знали, что делать в разных ситуациях в работе городского транспорта, PG11.ru собрал контакты ведомств и организаций, в которые можно и нужно обращаться пассажирам.

Автобуса долго нет. Для начала смотрите актуальное расписание движения транспорта:

Обратиться в мэрию. Во-первых, у администрации города есть своя интернет-приёмная, куда вы можете адресовать вопросы, в том числе и по транспорту. Для этого есть 4 способа:

  • электронной почтой на admsykt@syktyvkar.komi.com
  • по номеру в отдел обращения граждан 8 (8212) 29-41-28
  • почтой России по адресу Бабушкина, д.22
  • также можно прийти лично в 101 кабинет администрации с понедельника по пятницу с 8:45 до 17:00. Перерыв на обед с 12:30 до 13:30.

По почте советуем отправлять только пожелания об улучшении маршрутов или расписания.

Напрямую в «Комиавтотранс»:

  • по телефону в приёмную 8 (8212) 21-01-91 по будням с 8 до 17:00;
  • вопросы по междугородним рейсам 21-13-14 (доб. 525);
  • забыли вещи в автобусе, тогда звоните 21-13-14 (доб. 595);
  • Написать в группе «Вконтакте» сообщение.

Связаться с Управлением дорожной инфраструктуры, транспорта и связи. По вопросам, связанным с регулярностью маршрутов, стоимостью билетов и качества транспортного обслуживания. Можно обратиться в приёмную управления по номеру 8 (8212) 24-54-20

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости