Сыктывкарцы недовольны, что людей пересаживают из автобуса в автобус в часы пик

Ранее портал PG11.ru писал о том, что стоимость проезда повысится. Не успело произойти повышение, как жители Коми стали жаловаться на то, что в самое пиковое время на маршруте №18 не хватает автобусов.
«19 января в период с 17:30 до 18:05 автобус №18 на остановке «Гостиница Центральная» осуществляет пересадку, скапливается огромная куча людей с двух автобусов и это в условиях пандемии», – жалуется жительница Сыктывкара.
В САТП №1 эту ситуацию подтвердили и объяснили тем, что по причине поломки автобуса рейс в 17:58 не состоялся. В компании извиняются за предоставленные неудобства.
На предприятии объяснили, что с 7 июля 2021 года по согласованию с мэрией и на основании обращений пассажиров была изменена конечная остановка на маршруте №18. Теперь ей стала «Гостиница Центральная».
«Пересменка водителей и соответственно пересадка пассажиров — обычная процедура. Да, это не всегда удобно, но если обратить внимание на схему движения маршрута №18 (это кольцевой маршрут), то увидите, что других вариантов быть не может. Во многом это вызвано требованиями безопасности: водитель не должен находиться более 10 часов за рулём, а также должен делать перерывы», – сообщили «Про Городу» в САТП №1.
Чтобы вы знали, что делать в разных ситуациях в работе городского транспорта, PG11.ru собрал контакты ведомств и организаций, в которые можно и нужно обращаться пассажирам.
Автобуса долго нет. Для начала смотрите актуальное расписание движения транспорта:
- на сайте komiavtotrans.ru
- в альбоме сообщества https://vk.com/komiavtotrans
- на остановочных комплексах
Обратиться в мэрию. Во-первых, у администрации города есть своя интернет-приёмная, куда вы можете адресовать вопросы, в том числе и по транспорту. Для этого есть 4 способа:
- электронной почтой на admsykt@syktyvkar.komi.com
- по номеру в отдел обращения граждан 8 (8212) 29-41-28
- почтой России по адресу Бабушкина, д.22
- также можно прийти лично в 101 кабинет администрации с понедельника по пятницу с 8:45 до 17:00. Перерыв на обед с 12:30 до 13:30.
По почте советуем отправлять только пожелания об улучшении маршрутов или расписания.
Напрямую в «Комиавтотранс»:
- по телефону в приёмную 8 (8212) 21-01-91 по будням с 8 до 17:00;
- вопросы по междугородним рейсам 21-13-14 (доб. 525);
- забыли вещи в автобусе, тогда звоните 21-13-14 (доб. 595);
- Написать в группе «Вконтакте» сообщение.
Связаться с Управлением дорожной инфраструктуры, транспорта и связи. По вопросам, связанным с регулярностью маршрутов, стоимостью билетов и качества транспортного обслуживания. Можно обратиться в приёмную управления по номеру 8 (8212) 24-54-20