Сыктывкарцы недовольны, что людей пересаживают из автобуса в автобус в часы пик

Ранее портал PG11.ru писал о том, что стоимость проезда повысится. Не успело произойти повышение, как жители Коми стали жаловаться на то, что в самое пиковое время на маршруте №18 не хватает автобусов.

«19 января в период с 17:30 до 18:05 автобус №18 на остановке «Гостиница Центральная» осуществляет пересадку, скапливается огромная куча людей с двух автобусов и это в условиях пандемии», – жалуется жительница Сыктывкара.

В САТП №1 эту ситуацию подтвердили и объяснили тем, что по причине поломки автобуса рейс в 17:58 не состоялся. В компании извиняются за предоставленные неудобства.

На предприятии объяснили, что с 7 июля 2021 года по согласованию с мэрией и на основании обращений пассажиров была изменена конечная остановка на маршруте №18. Теперь ей стала «Гостиница Центральная».