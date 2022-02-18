Максим Шугалей в Сыктывкаре: «В гостиницах города на столах целые сосиски»

17 февраля 2022 года в Сыктывкар приехал социолог Максим Шугалей. Он известен тем, что в мае 2019 попал в плен в Ливии и по декабрь 2020 года был заточен в тюрьме за свою профессиональную деятельность. Республика Коми помогла Шугалею с освобождением тем, что он здесь получил место в региональном парламенте на выборах в Госсовет в сентябре 2020 года. Он рассказал, что после этого его боялись трогать, а отношение к нему улучшилось. Максим Шугалей рассказал «Pro Городу Сыктывкар» подробности своего визита в наш регион, сравнил сыктывкарцев и петербуржцев, а также вспомнил случай своего чудесного спасения в Воркуте.
Я БЛАГОДАРЕН РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ЗА СВОЕ СПАСЕНИЕ
– Что для вас значат такие путешествия в Сыктывкар? И где еще кроме Сыктывкара бывали в Коми?
«Коми – это не только Сыктывкар. Я здесь у вас бывал во многих местах. Но мне ваша столица нравится, как город. Знаю его очень хорошо. Здесь много хороших людей, у меня большое чувство привязанности и благодарности ко всем жителям региона. Помимо Сыктывкара несколько раз летал в Воркуту и в более мелкие населенные пункты. Для меня многое значат эти поездки, поскольку жители республики многое сделали для моего спасения из плена. Теперь я пытаюсь помочь как конкретным людям, так и организациям региона», – сообщил социолог.
В ВОРКУТУ ПРИБЫЛ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ И ЧУТЬ НЕ ПОГИБ
– Какой у вас самый интересный случай произошёл в нашем регионе?
«Было много моментов, которые запомнились. Вот, скажем, приезжаю я в глубинку и не вижу мужчин вообще. Меня удивило село, которое состояло полностью из женщин. Я помню свой последний полет в Воркуту, когда шесть раз заходили на посадку. Самолет тогда сел полностью в снег. Эмоции были запредельные (улыбается – прим. журналиста). Слава богу, тогда экипаж справился. Позже мне люди из самолета сказали, что такие метеоусловия – это норма для Воркуты», – вспомнил Шугалей.
В ГОСТИНИЦАХ СЫКТЫВКАРА НА СТОЛАХ ЦЕЛЫЕ СОСИСКИ
– Поразили ли вас как-то местные люди? Может, кто-нибудь особенно запомнился?
«Как ни странно, но поражает доброта, честность и простота. И это видно даже по местным гостиницам. Приходишь на шведский стол (усмехнулся – прим. журналиста) и замечаешь там целые сосиски, которые не порезаны частями, а скажем, большие тарелки. Нет лишней суеты, какая-то обстоятельность, честность в разговорах. Это все мне сильно нравится и притягивает», – поделился с «Pro Городом» Шугалей.
СЫКТЫВКАРЦЫ И ПЕТЕРБУРЖЦЫ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ
– А чем тогда менталитет жителей нашей республики отличается, например, от тех же петербуржцев?
Фото Александра Иваскевича.
«Петербург – это моя родина. И родители мои в нескольких поколениях ленинградцы. Это, конечно, не Москва, но у нас тоже уже много эмигрантов. Много суеты и пафоса, а здесь этого всего почти нет. Я думаю, что жители Сыктывкара и Питера очень похожи. Именно те люди, которые родились здесь, выросли и впитали весь этот менталитет северных городов. Но Питер все-таки большой город, который впитывает в себя весь негатив, который приходит к нам, благодаря переселению людей», – сравнил два города Максим Шугалей.
ВОЛОНТЕРАМ – ВОДЫ, А ДЕТДОМУ – АППАРАТ УВЧ
– Также вы побывали в детском доме в Эжве и встретились с волонтерами-медиками. Зачем посетили эти места? Что вас побуждает оказывать помощь учреждениям и жителям Сыктывкара?
Максим Шугалей в колл-центре Дома дружбы народов. Фото из личного архива.
«Сейчас мы живем в то время, когда сфере медицины нужно помогать. Конечно, в таких регионах, как Москва и Санкт-Петербург какие-то вещи проще достать и сделать. Здесь большого выбора нет. Если чем-то хочешь помочь людям, то обрати внимание на эту сферу. Я узнал, что ребятам в колл-центре не хватает элементарно питьевой воды. Конечно, мы туда ее доставили в большом количестве. Волонтеров нужно поддерживать, попробуйте сейчас получить своевременный ответ на медицинский вопрос. Ребята занимаются благим делом», – сообщил Шугалей.
Также наш собеседник рассказал и о своем визите в Специальный коррекционный детский дом № 1.
Шугалей на встрече с директором детдома в Эжве. Фото из личного архива.
«В детдоме сломался аппарат УВЧ, поэтому подарил им сертификат на покупку нового. Шикарный там персонал. Мы видели детей, которые, к сожалению, страдают неким отклонением, но они окружены добротой, и благодаря этому восстанавливаются. Желаю всему коллективу, чтобы все у них получилось с этими детьми, а те в свою очередь все выздоравливали и восстанавливались», – пожелал Максим.
Я ВСЕГДА ЕСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ТАМ ВСЕ ЧИТАЮ.
По словам Шугалея, он посещает Сыктывкар раз в два месяца.
– Если нашим читателям потребуется какая-то поддержка или помощь от вас, они смогут к вам обратиться? А как это сделать?
«Я есть во всех соцсетях. Меня найти очень легко. Просто пишите, я все просматриваю. Конечно, бывает задержка день или два, но все читаю и стараюсь людям отвечать», – заявил Шугалей.