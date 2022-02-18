Максим Шугалей в Сыктывкаре: «В гостиницах города на столах целые сосиски»

17 февраля 2022 года в Сыктывкар приехал социолог Максим Шугалей. Он известен тем, что в мае 2019 попал в плен в Ливии и по декабрь 2020 года был заточен в тюрьме за свою профессиональную деятельность. Республика Коми помогла Шугалею с освобождением тем, что он здесь получил место в региональном парламенте на выборах в Госсовет в сентябре 2020 года. Он рассказал, что после этого его боялись трогать, а отношение к нему улучшилось. Максим Шугалей рассказал «Pro Городу Сыктывкар» подробности своего визита в наш регион, сравнил сыктывкарцев и петербуржцев, а также вспомнил случай своего чудесного спасения в Воркуте.

Я БЛАГОДАРЕН РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ЗА СВОЕ СПАСЕНИЕ

– Что для вас значат такие путешествия в Сыктывкар? И где еще кроме Сыктывкара бывали в Коми?

«Коми – это не только Сыктывкар. Я здесь у вас бывал во многих местах. Но мне ваша столица нравится, как город. Знаю его очень хорошо. Здесь много хороших людей, у меня большое чувство привязанности и благодарности ко всем жителям региона. Помимо Сыктывкара несколько раз летал в Воркуту и в более мелкие населенные пункты. Для меня многое значат эти поездки, поскольку жители республики многое сделали для моего спасения из плена. Теперь я пытаюсь помочь как конкретным людям, так и организациям региона», – сообщил социолог.

В ВОРКУТУ ПРИБЫЛ С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ И ЧУТЬ НЕ ПОГИБ

– Какой у вас самый интересный случай произошёл в нашем регионе?