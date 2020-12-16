Максим Шугалей рассказал, почему передаст свой мандат депутата Госсовета Коми

16 декабря в Республику Коми прибыл Максим Шугалей. Он расказал о том, чем займется теперь и почему передаст свой депутатский мандат Елене Ивановой.

Напомним, в сентябре 2020 Максим Шугалей, возглавив список партии «Родина» на выборах в Госсовет Коми, получил место в региональном парламенте. Избирательная комиссия Коми опубликовала постановление о регистрации социолога Максима Шугалея от партии «Родина» в качестве депутата Госсовета региона.

- Мандат будет передан Елене Ивановой. Дело в том, что я прошел обследование после перенесенного инсульта, и мне нужно восстановление. Тем не менее, для меня Республика Коми родная, я понимаю проблемы, потому что здесь работал. Мы будем работать в команде с Е.Ивановой, и если нужна будет моя помощь, буду использовать все механизмы для решения проблем граждан, поделился Максим Шугалей.

Он также отметил, что ему очень помог статус кандидата в депутаты. По словам Шугалея, его стали бояться трогать, а отношение к нему улучшилось. В дальнейшем это все повлияло на его освобождение.

10 декабря стало известно о его освобождении. Информацию подтвердил глава ФЗНЦ Александр Малькевич, пишет ФАН. Россияне прилетели в Ливию весной 2019 года, чтобы провести там социологические исследования. Мужчин похитили боевики и поместили в частную тюрьму Митига, которая славится своими пытками.

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