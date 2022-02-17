Сыктывкар официально стал столицей Коми

17 февраля депутаты Госсовета Коми рассмотрели закон о статусе столицы и приняли его. Его единогласно поддержали все депутаты, которые присутствовали на заседании.

Напомним, что согласно статье 69 Конституции Коми, Сыктывкар уже считается столицей. Однако закон о статусе все же нужен для того, чтобы формально установить правовое положение города. Такой закон уже был принят в 1998 году, но утратил силу в 2008-м. Закон «О статусе столицы Республики Коми» необходим, чтобы Сыктывкар получил официальный статус столицы и обрел возможность дополнительного федерального финансирования. Это позволит городу легко становиться организатором крупнейших республиканских мероприятий, а также запрашивать средства из федерального бюджета для нужд республики.