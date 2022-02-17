Полиция изучает 17 заявлений граждан по поводу отправления собак в Сыктывкаре

Полиция рассматривает обращения граждан на возможный догхантеров. Об этом сообщает "БНК".
В УМВД России по Сыктывкару рассказали, что в январе и феврале 2022 года полиция зарегистрировала 17 обращений граждан по фактам гибели собак. Из них два заявления поступило в отдел по улице Первомайской, 21, семь заявлений — в отдел полиции №1 в Орбите, восемь — в Эжвинском районе. В 15 случаях собаки погибли, в двух, со слов владельцев животных, у собак наблюдались признаки отравления.
— Полицейскими обследованы уличные территории, где были найдены собаки, изъяты записи с камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы и хозяева собак. В 15 случаях следственным управлением назначены судебно-ветеринарные экспертизы для установления причин смерти животных. По результатам двух экспертиз – токсичных веществ, повлекших гибель собак, не выявлено. В настоящее время по всем фактам проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, — подчеркивается в полиции.
Напомни, что за последний месяцев произошло несколько случаев отравления собак. Подробнее об этом читайте здесь.