Отравления собак в Сыктывкаре: почему это произошло и что с этим делать

В Сыктывкаре находят трупы собак, которые, по словам местных жителей, погибли от отравления. «Pro Город» разобрался, что произошло.
Первая смерть
Первый труп нашли 28 января в Нижнем Чове на Рабочем переулке. Позже количество смертей увеличилось, люди стали находить больше тел. Жителей Нижнего Чова это испугало и они начали пересылать друг-другу сообщения с предупреждениями.
Местные обвинили во всем женщину, которая также проживает в микрорайоне. Также в Сети появились фотографии яда, котором, вероятнее всего, отравили собак.
— Животные лежат в конвульсиях и их рвёт кровью! Посреди улицы, на глазах у всех! Как теперь ходить с домашними собаками? Вы о них подумали? Можно с лёгкостью не заметить, как животное взяло в пасть что-то, - возмущаются в сообществе жителей Нижнего Чова.
Не все расстроились
В последнее время проблема бездомных собак в Коми стоит довольно остро. Можно вспомнить резонансный случай, когда животные загрызли женщину в Ухте.
Да и жители регулярно жалуются на стаи собак, которые нападают на людей. Поэтому не все относятся с состраданием к погибшим от отравления животным.
Лариса Ластович
— Сердобольные вы наши любители и защитники собак! Вы сами над ними издеваетесь: гуляют они без поводков и намордников. Могут съесть какую-нибудь гадость. Завели собак - будьте добры следить за ними. Для вас собаки всегда добрые, а для остальных людей разные. Не знаем, что от них ожидать. Интересно, если, не дай Бог, ваших детей покусают собаки, какая будет ваша реакция? Кто вам дороже: дети и люди или собаки, от которых не знаешь, чего ожидать?
Елена Жеребцова
— В прошлом году утром пошла на работу. Чуть отошла от дома и на меня напали собаки. Если бы не мой рюкзак, не дошла бы до подъезда. Чтобы на работу не опоздать, пришлось вызвать такси. Администрация столицы не может вовремя принимать меры. А простым людям что делать? Только травить.
Депутаты подключились к проблеме
На выходных депутат Госсовета Коми Сергей Артеев выехал на место происшествия, чтобы пообщаться с местными жителями. Об этом он сообщил в своей интернет-приемной “ВКонтакте”:
— То ли пандемия меняет сознание людей, то ли в целом мы стали жестче и равнодушнее. Но все чаще мы видим примеры ненависти и жестокости как к людям, так и к животным. Любого повода хватает, чтобы гнев вырвался наружу.
Да, нужен порядок в отношении собаководов в регистрации и ответственности за питомца. Не должны собаки, имеющие владельцев, разгуливать по улицам. Но животные не виноваты! Почему они оказались на улице, почему они перестали быть нужными своим хозяевам?
Депутат Артеев сообщил, что власти в курсе ситуации. Полиция уже проводит расследование этого преступления.
Как решить проблему:
Зоозащитница Наталья Филиппович считает, что мы живем по “средневековым законам”:
— В первую очередь хотелось бы узнать, что с нашими законами? Мы живём, как в средневековье. Как минимум, надо регистрировать всех животных, чтобы они не оказывались на улице. Помимо этого одной из главных составляющих на мой взгляд также является стерилизация и кастрация, что на сегодня - большая проблема. Люди не хотят этим заниматься и плодят направо и налево и потом эти животные оказываются на улице.
Зоозащитница отметила, что большинство бездомных собак — это бывшие домашние животные, которых пристроили в “хорошие руки”.
— Очень бы хотелось, чтобы ввели, как минимум, налог на разведение животных. Люди, которые занимаются продажей продуктов питания или другим бизнесом, платят налоги государству. Так почему и почему же не облагается налогом размножение животных ? Для многих это тоже бизнес.
Эта проблема не будет решена, пока не будут введены санкции на размножение животных. Пока это будет, ничего не изменится. Откуда берутся бездомные животные? Именно от бывших домашних, и как правило оказавшиеся на улице из-за нерадивых хозяев.
Наталья Филиппович отметила, что сейчас закон о жестоком обращении с животными не работает. Ее удивляет то, что за убийство человека дают срок, а за убийство собаки — максимум несколько часов исправительных работ.
— По поводу отравления - это 100% больные люди, которые должны находиться в психиатрических клиниках. Где гарантия, что сегодня он отравил собаку, а завтра не пойдёт и не отравит человека? К сожалению, никто от этого не застрахован.