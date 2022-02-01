Отравления собак в Сыктывкаре: почему это произошло и что с этим делать

В Сыктывкаре находят трупы собак, которые, по словам местных жителей, погибли от отравления. «Pro Город» разобрался, что произошло.

Первая смерть

Первый труп нашли 28 января в Нижнем Чове на Рабочем переулке. Позже количество смертей увеличилось, люди стали находить больше тел. Жителей Нижнего Чова это испугало и они начали пересылать друг-другу сообщения с предупреждениями.

Местные обвинили во всем женщину, которая также проживает в микрорайоне. Также в Сети появились фотографии яда, котором, вероятнее всего, отравили собак.

— Животные лежат в конвульсиях и их рвёт кровью! Посреди улицы, на глазах у всех! Как теперь ходить с домашними собаками? Вы о них подумали? Можно с лёгкостью не заметить, как животное взяло в пасть что-то, - возмущаются в сообществе жителей Нижнего Чова.

Не все расстроились

В последнее время проблема бездомных собак в Коми стоит довольно остро. Можно вспомнить резонансный случай, когда животные загрызли женщину в Ухте.

В Ухте около магазина «Магнит Опт» в районе УРМЗ собаки насмерть загрызли женщину 46 лет и едва не убили мужчину, который пытался ее отбить. Тогда мэр города заявил, что они не могут победить собачью угрозу, потому что администрация не может усыплять собак, ведь это не предусмотрено законом.

Да и жители регулярно жалуются на стаи собак, которые нападают на людей. Поэтому не все относятся с состраданием к погибшим от отравления животным.

Лариса Ластович