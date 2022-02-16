Ветеринар объяснил сыктывкарцам, как помочь отравленной собаке

Сыктывкарцы вновь и вновь находят трупы бездомных собак и теряют своих собственных питомцев. Люди сообщают, что в основном яд раскидывают в районе эжвинского Строителя и в Верхнем Чове. Корреспондент «Pro Город Сыктывкар» побеседовал с опытным ветеринарным врачом и выяснил, что лучше всего делать для того, чтобы спасти отравленное животное.

В комментариях к жутким постам об отравлениях люди часто дают друг другу самые разные советы на случай, если собака подобрала отраву. Однако ветеринарный врач со стажем работы в 20 лет Дмитрий Попов категорически не рекомендует следовать этим советам.