Ветеринар объяснил сыктывкарцам, как помочь отравленной собаке

Сыктывкарцы вновь и вновь находят трупы бездомных собак и теряют своих собственных питомцев. Люди сообщают, что в основном яд раскидывают в районе эжвинского Строителя и в Верхнем Чове. Корреспондент «Pro Город Сыктывкар» побеседовал с опытным ветеринарным врачом и выяснил, что лучше всего делать для того, чтобы спасти отравленное животное.
В комментариях к жутким постам об отравлениях люди часто дают друг другу самые разные советы на случай, если собака подобрала отраву. Однако ветеринарный врач со стажем работы в 20 лет Дмитрий Попов категорически не рекомендует следовать этим советам.
«Люди могут давать дельные советы. Но нужно помнить, что для того, чтобы сделать все правильно, нужны определенные знания, трезвая голова и твердая рука. Люди в панике скорее навредят своему или чужому питомцу, ведь они не могут знать, к примеру, какой яд попал в желудок собаке и можно ли его перемещать по пищеводу назад, вызывая рвоту. Не знают, как делать инъекции и как животное отреагирует на тот препарат, который ему попытаются ввести», — объяснил специалист.
Поэтому для того, чтобы спасти свою или чужую собаку врач рекомендует следовать трем рекомендациям:
- не отпускайте собаку с поводка в городских условиях;
- следите, чтобы она ничего не подбирала или просто купите намордник;
- если собака что-то подобрала, сразу обращайтесь к врачу. В сложившихся обстоятельствах не стоит ждать симптомов отравления, лучше перестраховаться.