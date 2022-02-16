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Ветеринар объяснил сыктывкарцам, как помочь отравленной собаке

Ветеринар объяснил сыктывкарцам, как помочь отравленной собакеФото из архива Сергея Мышенюк

Сыктывкарцы вновь и вновь находят трупы бездомных собак и теряют своих собственных питомцев. Люди сообщают, что в основном яд раскидывают в районе эжвинского Строителя и в Верхнем Чове. Корреспондент «Pro Город Сыктывкар» побеседовал с опытным ветеринарным врачом и выяснил, что лучше всего делать для того, чтобы спасти отравленное животное.

В комментариях к жутким постам об отравлениях люди часто дают друг другу самые разные советы на случай, если собака подобрала отраву. Однако ветеринарный врач со стажем работы в 20 лет Дмитрий Попов категорически не рекомендует следовать этим советам.

«Люди могут давать дельные советы. Но нужно помнить, что для того, чтобы сделать все правильно, нужны определенные знания, трезвая голова и твердая рука. Люди в панике скорее навредят своему или чужому питомцу, ведь они не могут знать, к примеру, какой яд попал в желудок собаке и можно ли его перемещать по пищеводу назад, вызывая рвоту. Не знают, как делать инъекции и как животное отреагирует на тот препарат, который ему попытаются ввести», — объяснил специалист.

Поэтому для того, чтобы спасти свою или чужую собаку врач рекомендует следовать трем рекомендациям:

  • не отпускайте собаку с поводка в городских условиях;
  • следите, чтобы она ничего не подбирала или просто купите намордник;
  • если собака что-то подобрала, сразу обращайтесь к врачу. В сложившихся обстоятельствах не стоит ждать симптомов отравления, лучше перестраховаться.
Напомним, «Pro Город Сыктывкар» ранее сообщал о том, что неизвестные скармливают яд вместе с едой даже тем собакам, которые мирно ждут хозяев у магазина на привязи. Будьте внимательными, используйте намордники и не оставляйте своих питомцев одних — от этого может зависеть их жизнь.

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