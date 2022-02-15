«Моя собака умерла в мучениях»: в Сыктывкаре продолжают травить животных

Сыктывкарцы продолжают находить трупы бездомных собак и терять своих собственных питомцев. Люди сообщают, что неизвестные начали травить даже тех псов, которые мирно ждут хозяев у магазина, привязанные к крыльцу – беднягам предлагают лакомства, нашпигованные ядом и неизвестными таблетками. «Pro Город Сыктывкар» пообщался с хозяевами животных, которые недавно потеряли питомцев, чтобы выяснить, какие меры принимает полиция и как так вышло, что домашние животные оказались отравлены.

Сыктывкарец Сергей Мышенюк лишился питомца 14 февраля. Мужчина рассказал, что предполагает, что ядом собаку накормили, когда он сам был в магазине.

«Было все как обычно, мы погуляли, пошли домой. Пока гуляли, я заходил в магазин, собака ждала на привязи у крыльца. Меня не было буквально 5-8 минут. Потом мы вернулись домой и я уехал на тренировку. Вернулся, а у порога холодное, задубевшее, бездыханное тело. Подозреваю, ему что-то дали, когда он ждал меня на привязи у магазина. Судя по тому, что лежит дома в комнате, где я его нашел, это сарделька. И таблетки. Три таблетки в упаковке. Все вещи вокруг него были перевернуты и валялись, видимо, он пытался сопротивляться отравлению», – поделился горем мужчина на своей странице в соцсети.

Сергей рассказал корреспонденту «Pro Город Сыктывкар», что обратился в полицейский участок на Борисова, 11, заявление у мужчины приняли без проблем.