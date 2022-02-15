«Моя собака умерла в мучениях»: в Сыктывкаре продолжают травить животных

Сыктывкарцы продолжают находить трупы бездомных собак и терять своих собственных питомцев. Люди сообщают, что неизвестные начали травить даже тех псов, которые мирно ждут хозяев у магазина, привязанные к крыльцу – беднягам предлагают лакомства, нашпигованные ядом и неизвестными таблетками. «Pro Город Сыктывкар» пообщался с хозяевами животных, которые недавно потеряли питомцев, чтобы выяснить, какие меры принимает полиция и как так вышло, что домашние животные оказались отравлены.
Сыктывкарец Сергей Мышенюк лишился питомца 14 февраля. Мужчина рассказал, что предполагает, что ядом собаку накормили, когда он сам был в магазине.
«Было все как обычно, мы погуляли, пошли домой. Пока гуляли, я заходил в магазин, собака ждала на привязи у крыльца. Меня не было буквально 5-8 минут. Потом мы вернулись домой и я уехал на тренировку. Вернулся, а у порога холодное, задубевшее, бездыханное тело. Подозреваю, ему что-то дали, когда он ждал меня на привязи у магазина. Судя по тому, что лежит дома в комнате, где я его нашел, это сарделька. И таблетки. Три таблетки в упаковке. Все вещи вокруг него были перевернуты и валялись, видимо, он пытался сопротивляться отравлению», – поделился горем мужчина на своей странице в соцсети.
Сергей рассказал корреспонденту «Pro Город Сыктывкар», что обратился в полицейский участок на Борисова, 11, заявление у мужчины приняли без проблем.
«Я даже удивился, очень быстро и вежливо, без глупых вопросов», – отметил сыктывкарец.
Тело собаки полицейские забрали на экспертизу.
Горожанка Полина Безносикова потеряла собаку 24 января – собака просто подобрала что-то на улице во время прогулки. Горем женщина поделилась на своей страничке во «ВКонтакте» – опубликовала видео с последними минутами жизни своего питомца.
«Она умирала в мучениях», – прокомментировала Полина видео.
Сыктывкарка сразу обратилась в полицию, в тот же участок на Борисова, 11. Тело собаки забрали на экспертизу, но результатов горожанка так и не дождалась.
«Заявление приняли нехотя. И обратной связи не было. И ответа экспертизы не поступало. Даже тело не вернули», – рассказала Полина.
Примечательно, что сыктывкарка Лия Леонова сообщила корреспонденту «Pro Город Сыктывкар», что ее общение с полицией складывалось вовсе не радужно. Девушка обращалась к правоохранителям три раза. Две собаки погибло в январе, а в последний раз бездомная собака умерла прямо на ее руках в феврале около здания горгаза на Островского 3/1. Девушка рассказала, что это была добродушная, неагрессивная бездомная собака.
Однако до сих пор Лия не получила ни одного результата экспертизы. Также горожанка рассказала, что в участке ей в грубой форме сообщили, что проблема травли собак никого не интересует.
«Они устно заявляют, что по результатам экспертизы собаки не были отравлены. Официальных ответов, результатов экспертиз мне до сих пор не предоставили. Тела все еще у них. А в участке мне прямым текстом говорят, что на эти отравления им плевать», – сообщила Лия.
Девушка уверена, что собак именно отравили, но провести независимую экспертизу невозможно – делать это нужно не позднее, чем спустя три дня после смерти животного.
Издание «Pro Город Сыктывкар» отправит редакционный запрос, чтобы выяснить, когда же результаты экспертиз погибших собак будут готовы. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий.