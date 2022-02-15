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Выяснились новые подробности смертельного ДТП под Ухтой

Выяснились новые подробности смертельного ДТП под Ухтойpixabay.com

14 февраля на трассе Сыктывкар-Ухта произошла авария, в которой погибли два водителя. Выяснились новые подробности происшествия. 

Напомним, что Авария произошла около 9:00 14 февраля на 282 километре трассы Сыктывкар-Ухта. Как сообщили изданию «Pro Город Сыктывкар» в УГИБДД МВД по Коми, водитель самосвала КамАЗ, который ехал по направлению к Сыктывкару, выехал на встречную полосу, чтобы обогнать трактор. На «встречке» оказалась «газель» компании «Красное-Белое». 

В ГИБДД рассказали «Комиинформу», что водитель КАМАЗа врезался в стоящий у края прозжей части трактор, а потом его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым автомобилем. Оба водителя от полученных травм скончались. 

 

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