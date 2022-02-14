Выяснились подробности смертельного ДТП с двумя грузовиками под Ухтой

На трассе под Ухтой произошло жуткое ДТП с двумя грузовиками, сообщает УГИБДД МВД по Республике Коми.
Авария произошла около 9:00 14 февраля на 282 километре трассы Сыктывкар-Ухта. Как сообщили изданию «Pro Город Сыктывкар» в УГИБДД МВД по Коми, водитель самосвала КамАЗ, который ехал по направлению к Сыктывкару, выехал на встречную полосу, чтобы обогнать трактор. На «встречке» оказалась «газель» компании «Красное-Белое».
В результате столкновения оба водителя погибли на месте. На месте продолжают работать специалисты, подробности и обстоятельства ДТП выясняются.
случилось сегодня утром, 14 февраля, на 282-м км дороги Сыктывкар - Ухта в районе Гэрдъеля. Столкнулись фургон компании "Красное-Белое" и самосвал КамАЗ. Оба водителя погибли на месте.
Подробности ДТП выясняются.