Выяснились подробности смертельного ДТП с двумя грузовиками под Ухтой

На трассе под Ухтой произошло жуткое ДТП с двумя грузовиками, сообщает УГИБДД МВД по Республике Коми.

Авария произошла около 9:00 14 февраля на 282 километре трассы Сыктывкар-Ухта. Как сообщили изданию «Pro Город Сыктывкар» в УГИБДД МВД по Коми, водитель самосвала КамАЗ, который ехал по направлению к Сыктывкару, выехал на встречную полосу, чтобы обогнать трактор. На «встречке» оказалась «газель» компании «Красное-Белое».