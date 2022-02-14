Погибший в ДТП рядом с Краснозатонским мостом работал водителем автобуса

13 февраля рядом с Краснозатонским мостом произошло ДТП, которое унесло жизнь одного водителя. «Pro Город Сыктывкар» связался с людьми, которые его знали.



Оказалось, что погибший ранее работал водителем автобуса. Его друзья и коллеги описывают его как хорошего и опытного шофера.



Напомним, что 13 февраля около 1.30 столкнулись две машины: ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1980 года рождения и Mitsubishi Lancer под управлением мужчины 2003 года рождения. ВАЗ двигался со стороны поселка Краснозатонский, а Mistubishi со стороны города. В ДТП погиб водитель ВАЗ-2107.