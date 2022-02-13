В ДТП около моста в Сыктывкаре погиб один из водителей

Недавно мы писали о ДТП около моста под Сыктывкаром, в котором столкнулись две машины. Ранее сообщалось, что в аварии никто не скончался. Однако сейчас в ГИБДД заявили, что в аварии погиб один человек — водитель ВАЗ-2107.

Напомним, что 13 февраля около 1.30 столкнулись две машины: ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1980 года рождения и Mitsubishi Lancer под управлением мужчины 2003 года рождения. ВАЗ двигался со стороны поселка Краснозатонский, а Mistubishi со стороны города.