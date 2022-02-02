Стало известно, сколько пар разведутся в Коми 14 февраля

День всех влюбленных станет днем развода для девяти супружеских пар Ком, сообщает Минюст региона.
Вступить же в брак в этот день решится всего две пары. Самой популярной датой для свадьбы в феврале 2022 года остается красивая зеркальна дата 22.02.2022 – «Pro Город Сыктывкар» ранее сообщал, что в этот день заявления на регистрацию брака подало 64 пары.
Еще одна запоминающаяся дата февраля – 02.02.2022. Она не зеркальная, однако и на нее оказалось много желающих – на регистрацию брака в этот день заявления подали 23 пары.