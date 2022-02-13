Стали известны подробности жуткого ДТП возле Краснозатонского моста

Ночью 13 февраля в Сыктывкаре возле Краснозатонского моста произошло жуткое ДТП. В ГИБДД сообщили подробности этой аварии.
Как рассказали «БНК» в ГИБДД, около 1.30 столкнулись две машины: ВАЗ-2107 под управлением мужчины 1980 года рождения и Mitsubishi Lancer под управлением мужчины 2003 года рождения. ВАЗ двигался со стороны поселка Краснозатонский, а Mistubishi со стороны города.
В ДТП никто не погиб. Водителю ВАЗ диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы челюсти и ног. Водителя иномарки госпитализировали с подозрением на перелом ноги. У него не было водительского удостоверения.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.