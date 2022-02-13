В Сыктывкаре произошло жуткое ДТП: спасатели вытаскивали водителя из машины

Как сообщил очевидиц, авария произошла около 02.00. На видео, которое он прислал заметно, что машины получила серьезные повреждения.Также люди, которые стояли рядом с машиной утверждали, что водителя «зажало». После сотрудники ГИБДД и скорой помощи вытащили его из машины.

Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Про Город Сыктывкар | Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон. Очевидец получает гонорар в размере 300 рублей за медиаматериалы. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.