Нижегородский блогер рассказал, почему испражнился в «заброшке» Воркуты

12 февраля нижегородский путешественник и служитель Храма Летающего Макаронного Монстра Алексей Оношкин опубликовал во «ВКонтакте» селфи на фоне фекалий в заброшенном доме Воркуты и сообщил, что справил там нужду. «Pro Город Сыктывкар» связался с блогером и узнал, зачем он это сделал.

Почему на вас обозлились?

— У некоторых людей есть очень странное представление о том, что каждое событие в жизни и в мире, во вселенной, должно быть ими прокомментировано. Когда событий происходит мало, они начинают комментировать каждое событие. Какой-то странный человек приехал в город, остался у друга, посмотрел его, «нагадил по-большому» в заброшенном здании, которое никому не нужно.



— Не знаю, почему воркутинцы на меня так обозлились. Наверное потому, что у них скучная жизнь. Тем более февраль, ожидание весны, позади трудная зима, впереди еще такой зимний месяц март. Наверное, они восприняли все на свой счет. У них проблемы с самооценкой, если куча «дерьма» их так возбудила.

Каким вам представился город?