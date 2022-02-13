Нижегородский блогер рассказал, почему испражнился в «заброшке» Воркуты

12 февраля нижегородский путешественник и служитель Храма Летающего Макаронного Монстра Алексей Оношкин опубликовал во «ВКонтакте» селфи на фоне фекалий в заброшенном доме Воркуты и сообщил, что справил там нужду. «Pro Город Сыктывкар» связался с блогером и узнал, зачем он это сделал.
Почему на вас обозлились?
— У некоторых людей есть очень странное представление о том, что каждое событие в жизни и в мире, во вселенной, должно быть ими прокомментировано. Когда событий происходит мало, они начинают комментировать каждое событие. Какой-то странный человек приехал в город, остался у друга, посмотрел его, «нагадил по-большому» в заброшенном здании, которое никому не нужно.
— Не знаю, почему воркутинцы на меня так обозлились. Наверное потому, что у них скучная жизнь. Тем более февраль, ожидание весны, позади трудная зима, впереди еще такой зимний месяц март. Наверное, они восприняли все на свой счет. У них проблемы с самооценкой, если куча «дерьма» их так возбудила.
Каким вам представился город?
— Воркута - удивительный памятник бездарности советской плановой экономики. Из 13 шахт 9 оказались никому не нужны. Из 200 тысяч 150 остались никому не нужны и не востребованы. Прекрасный памятник бездарности Советского государства, памятник свободному рынку. Сейчас Воркута — сбалансированный город, люди там ровно столько, сколько нужно. Люди озлоблены и очень болезненно реагируют на комментарии о положении дел в городе.
— Здесь есть выход на развитие «дарк-туризма». Это точка роста, жизнь после жизни. Воркута - это такая человеческая «консерва». Мне там очень понравилось. Всем буду рекомендовать ее к посещению. Мы путешествуем ради новых эмоций. Воркута превзошла по эмоциями такие места как Чечня и Тыва. Я получил то, что хотел и благодарен этому городу. Я люблю Воркуту!
Фото в «заброшке» — провокация?
— Это была точно не провокация. Неприятное, неожиданное удивление, что эта глупость, дибилизм, что выходка какого-то блогера с сотней подписчиков на «Ютубе» привлекла такое внимание. Это был просто пост, шутка для моей «подписоты», которая понимает, какой у меня «шок-контент». Это расползлось, мне было лестно, но я был неприятно удивлен.
Блогер также отметил, что за два дня в Воркуте не увидел ни одного общественного туалета.