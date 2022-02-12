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Нижегородский блогер испражнился в «заброшке» Воркуты и выложил фото фекалий в сеть

Нижегородский блогер испражнился в «заброшке» Воркуты и выложил фото фекалий в сетьФото из архива Алексея Оношкина

Нижегородский путешественник и служитель Храма Летающего Макаронного Монстра Алексей Оношкин справил нужду в одном из заброшенных домов Воркуты и похвастался селфи на фоне фекалий в собственном профиле «ВКонтакте». Местные жители обрушились на блогера с критикой и осуждением, однако среди подписчиков Алексея нашлись и более лояльные к выходке мужчины люди.

Алексей опубликовал пост с фотографиями «с места преступления» 11 февраля.

Публикация буквально разлетелась по пабликам Воркуты и получила волну критики. Большинство из ответных возмущенных постов о произошедшем блогер репостнул себе на страницу, явно наслаждаясь происходящим. А вот местные жители резко осудили поступок путешественника.

Саундайта Овертэйк 

– А полиция не хочет этим заинтересоваться? За репост посадят, а эти маргиналы гуляют и в ус не дуют.

Валерия Верхоланцева 

– Хотел хайпа – гадил бы сразу на площади, был бы и хайп, и скандал, и славу бы в травмпункте получил. Маме своей покажи, какой ты путешественник, пусть гордится сыночкой, такое чудо воспитать – еще постараться надо.

Виктор Корнев

– Человека нужно посадить на 15 суток за хулиганство в общественном месте.

Ольга Аксенова

– Как мало человеку нужно для счастья.

Валентина Тищенко

– Путешествует он. Приехать в Воркуте нагадить в заброшке, это путешествие у него. Гы-гы.

Поклонники блогера, судя по всему, сочли выходку разве что забавной.

Примечательно, что справить нужду в «заброшке» Алексей решил накануне отъезда и уже 12 февраля блогер опубликовал прощальный пост, в котором еще немного посмаковал злость и обиду воркутинцев.

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