Нижегородский блогер испражнился в «заброшке» Воркуты и выложил фото фекалий в сеть

Нижегородский путешественник и служитель Храма Летающего Макаронного Монстра Алексей Оношкин справил нужду в одном из заброшенных домов Воркуты и похвастался селфи на фоне фекалий в собственном профиле «ВКонтакте». Местные жители обрушились на блогера с критикой и осуждением, однако среди подписчиков Алексея нашлись и более лояльные к выходке мужчины люди.

Алексей опубликовал пост с фотографиями «с места преступления» 11 февраля.

Публикация буквально разлетелась по пабликам Воркуты и получила волну критики. Большинство из ответных возмущенных постов о произошедшем блогер репостнул себе на страницу, явно наслаждаясь происходящим. А вот местные жители резко осудили поступок путешественника.

Саундайта Овертэйк

– А полиция не хочет этим заинтересоваться? За репост посадят, а эти маргиналы гуляют и в ус не дуют.

Валерия Верхоланцева