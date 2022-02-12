Нижегородский блогер испражнился в «заброшке» Воркуты и выложил фото фекалий в сеть

Нижегородский путешественник и служитель Храма Летающего Макаронного Монстра Алексей Оношкин справил нужду в одном из заброшенных домов Воркуты и похвастался селфи на фоне фекалий в собственном профиле «ВКонтакте». Местные жители обрушились на блогера с критикой и осуждением, однако среди подписчиков Алексея нашлись и более лояльные к выходке мужчины люди.
Алексей опубликовал пост с фотографиями «с места преступления» 11 февраля.
Публикация буквально разлетелась по пабликам Воркуты и получила волну критики. Большинство из ответных возмущенных постов о произошедшем блогер репостнул себе на страницу, явно наслаждаясь происходящим. А вот местные жители резко осудили поступок путешественника.
Саундайта Овертэйк
– А полиция не хочет этим заинтересоваться? За репост посадят, а эти маргиналы гуляют и в ус не дуют.
Валерия Верхоланцева
– Хотел хайпа – гадил бы сразу на площади, был бы и хайп, и скандал, и славу бы в травмпункте получил. Маме своей покажи, какой ты путешественник, пусть гордится сыночкой, такое чудо воспитать – еще постараться надо.
Виктор Корнев
– Человека нужно посадить на 15 суток за хулиганство в общественном месте.
Ольга Аксенова
– Как мало человеку нужно для счастья.
Валентина Тищенко
– Путешествует он. Приехать в Воркуте нагадить в заброшке, это путешествие у него. Гы-гы.
Поклонники блогера, судя по всему, сочли выходку разве что забавной.
Примечательно, что справить нужду в «заброшке» Алексей решил накануне отъезда и уже 12 февраля блогер опубликовал прощальный пост, в котором еще немного посмаковал злость и обиду воркутинцев.