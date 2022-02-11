Сыктывкарский врач рассказал, как распознать «омикрон» у ребенка

Сейчас в Сыктывкаре все больше детей заболевают коронавирусом, по последним данным дома лечится около 1252 ребенка. «Pro Город» узнал у детского доктора Дениса Железова, что делать, если у вашего ребенка появились симптомы заболевания.
По словам врача, дети переносят коронавирус достаточно легко, высокая температура 38-39 градусов держится два три дня. Однако не стоит забывать, что самолечением при коронавирусе заниматься ни в коем случае не стоит.
Врач отметил, что симптомы заболевания похожи на признаки обычной респираторной вирусной инфекции:
— Каких-то специфических симптомов у «омикрона» нет. Обычно поднимается температура, появляется слабость. Очень часто дети жалуются на головные боли, боли в горле, — поделился специалист.
Как рассказал Денис Железов, самое лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка, это вызвать врача, а пока ждете его — проветривать помещение, обеспечить обильное питье и, при необходимости, давать жаропонижающие препараты.
Врач рассказал, что каких-либо действенных препаратов для профилактики коронавируса сейчас нет. Поэтому стоит придерживаться обычных методов: носить маску, избегать общественных мест, соблюдать режим отдыха, труда и питания.