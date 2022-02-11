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В центре Сыктывкара авто вылетело на тротуар

В центре Сыктывкара авто вылетело на тротуарФото очевидца

11 февраля на одном из оживленных перекрестков столицы Коми произошла авария. От столкновения машину одного из участников ДТП даже выбросило на тротуар. Об этом порталу «Pro Город Сыктывкар» сообщили читатели.

По информации очевидцев, это случилось около 13:00. На перекрестке улиц Карла Маркса и Орджоникидзе столкнулись два автомобиля, после чего один из них вылетел на тротуар. В ГИБДД отметили, что уже выехали на место происшествия. Обошлось без пострадавших.

Напомним также, что днем ранее, 10 февраля, в столице Коми произошла еще одна авария. На Сысольском шоссе сбили ребенка.

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