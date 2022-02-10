В Сыктывкаре сбили 11-летнюю девочку, которая шла через дорогу

10 февраля в столице Коми произошла авария. На Сысольском шоссе сбили ребенка. Подробности ДТП рассказали в городской Госавтоинспекции.

Как рассказали в ГИБДД, инцидент произошел около 14 часов. Водитель 1997 года рождения за рулем «Шевроле Ланос» ехал по Сысольскому шоссе со стороны улицы Пермской и направлялся к улице Морозова. Но напротив дома №45 по Сысольскому шоссе он сбил 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

У пострадавшей закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Не госпитализирована.