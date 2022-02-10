Неизвестная история СГУ: университет представляет документальный фильм к юбилею вуза

Премьерный показ документального фильма о малоизвестной истории становления СГУ им. Питирима Сорокина пройдет в региональном эфире телеканала «Россия-24». Фильм создан к 50-летию Сыктывкарского университета, которое отмечается сегодня, 10 февраля.
Фильм расскажет о том, как в течение двух десятков лет республика добивалась создания университета, и как московские чиновники выступали категорически против, уверяя, что Сыктывкар – медвежий угол с деревянными тротуарами. Более того, по смете строительство университета обходилось дороже, чем строительство железной дороги Сыктывкар-Микунь. Основными лоббистами стали Зосима Панев, председатель Совета министров Коми АССР, и наш земляк, главный статистик СССР Владимир Старовский.
Съемки ленты начались в сентябре – они проходили в самом университете, Национальном музее Республики Коми, кабинете Зосимы Панева и даже в поезде.
Также в фильме используются кадры кинохроники Сыктывкара, архивные фотографии, документы, приведены малоизвестные факты из истории создания университета, задействованы актеры.
Премьера фильма «Университет, устремленный в будущее» состоится во временном интервале 17.30-18.00 на телеканале «Россия-24», а также зрителям будет доступен его повтор «11» февраля 2022 года во временном интервале 08.00-08.30.