Неизвестная история СГУ: университет представляет документальный фильм к юбилею вуза

Премьерный показ документального фильма о малоизвестной истории становления СГУ им. Питирима Сорокина пройдет в региональном эфире телеканала «Россия-24». Фильм создан к 50-летию Сыктывкарского университета, которое отмечается сегодня, 10 февраля.

Фильм расскажет о том, как в течение двух десятков лет республика добивалась создания университета, и как московские чиновники выступали категорически против, уверяя, что Сыктывкар – медвежий угол с деревянными тротуарами. Более того, по смете строительство университета обходилось дороже, чем строительство железной дороги Сыктывкар-Микунь. Основными лоббистами стали Зосима Панев, председатель Совета министров Коми АССР, и наш земляк, главный статистик СССР Владимир Старовский.